مدرب منتخب الشاطئية: نسعى للفوز على أنجولا وحسم التأهل لأمم أفريقيا

أكد أحمد عبد الرازق، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، احترامه لمنتخب أنجولا، مشددًا على أن هدف الفراعنة هو تحقيق الفوز في مواجهة الذهاب، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقررة في السنغال.

وقال عبد الرازق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم السبت، إن المنتخب المصري يستهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام أنجولا، من أجل الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر للشاطئية أنه درس منتخب أنجولا جيدًا، من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف والاستعداد للمواجهة بالشكل المناسب.

وأردف عبد الرازق أنه يدرك أهمية المباراة، في ظل المنافسة على التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، التي تمثل بدورها محطة مهمة في الطريق نحو كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامته في البرازيل العام المقبل.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على تطلعه لتحقيق الفوز على أنجولا، وقيادة المنتخب المصري إلى التأهل لكأس الأمم الأفريقية في السنغال.