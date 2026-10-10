وكالة الصحافة الفرنسية: استدعاء أطباء إلى مستشفيات في أنحاء الرياض للتعامل مع حالة طوارئ خطيرة

استدعي أطباء إلى مستشفيات في الرياض السبت للتعامل مع "حالة طوارئ خطيرة"، بحسب ما أفاد مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر "يتم استدعاء أطباء الطوارئ إلى المستشفيات في أنحاء الرياض... تم إبلاغنا بأننا نتعامل مع حالة طوارئ خطيرة"، مضيفا "يتم نقل المصابين إلى مستشفيات في أنحاء الرياض، وكثير منهم في حالات حرجة".

وجاء ذلك بعدما أطلق الحوثيون صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في وقت سابق. وكان مصدر طبي أكد أن الهجوم أسفر عن إصابة العشرات، بعضهم بجروح بالغة.

وتأتي واقعة اليوم وسط تصعيد في الهجمات ⁠الصاروخية التي يشنها الحوثيون على المملكة.

وكان المطار قد تعرض بالفعل لهجومين الأسبوع الماضي أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة.

وأظهر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات تحويل مسار جميع الرحلات المتجهة إلى الرياض أو إلغاءها، ولم تكن هناك في وقت ما سوى طائرة هليكوبتر تحلق فوق المطار.

وحث مطار الملك خالد الدولي المسافرين على التواصل مباشرة مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وذكرت الخطوط ‌الجوية ⁠الكويتية أنها ألغت الرحلات من العاصمة السعودية وإليها بسبب ما وصفته بإغلاق مطار الرياض جراء "الأوضاع الأمنية" هناك.

وألغت شركتا الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية في وقت سابق عدة رحلات بين مركزي عملياتهما والرياض، مع امتداد بعض الإلغاءات إلى يوم الاثنين.

ودفعت هجمات الحوثيين يوم ⁠الخميس وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي عددا من شركات الطيران إلى تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى العاصمة السعودية، قبل وقت قصير من مؤتمرين كبيرين في مجالي الطاقة والاستثمار من ⁠المقرر أن تستضيفهما الرياض.

وقال منظمو هذين المؤتمرين اليوم إنهما سيعقدان كما هو مقرر، وسعوا إلى طمأنة المشاركين بشأن سلامتهم.