مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية ، جوش شابيرو، اليوم السبت مقتل تسعة أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة إيري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أمس الجمعة. وقالت الشرطة إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم لقي حتفه أيضا.

وقال رئيس شرطة إيري، ريك لوراه، لإحدى محطات الأخبار المحلية: "لم أشهد شيئا كهذا طوال أكثر من 28 عاما من عملي". وأضاف: "لست متأكدا من أن مدينة إيري شهدت من قبل هذا العدد من القتلى وحجم الدمار الذي رأيناه للتو".

ورفض لوراه تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه وصف ملابسات حادث إطلاق النار بأنها "مقلقة للغاية".



وقال شابيرو، اليوم السبت، إنه عرض تقديم "الدعم الكامل" من إدارته إلى داريا ديفلين، عمدة مدينة إيري.

ونشرت مدينة إيري، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بيانا أكدت فيه وفاة المشتبه به في إطلاق النار، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك أي تهديد للجمهور.

وتقع مدينة إيري على بعد نحو 206 كيلومترات شمال مدينة بيتسبرج.