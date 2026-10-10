هيئة بريطانية: سفن قرب رأس الخيمة تتلقى توجيهات بمغادرة مراسيها

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، السبت، أن قباطنة سفن في محيط رأس الخيمة بالإمارات تلقوا توجيهات عبر بث لاسلكي بمغادرة مواقع رسو سفنهم.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغًا من بعض قباطنة السفن الموجودة في محيط رأس الخيمة بالإمارات، أفادوا فيه بأنهم تلقوا توجيهات بمغادرة مواقع رسو سفنهم.

وأوضحت أن التوجيهات صدرت عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي على التردد شديد الارتفاع (VHF).

وذكرت أن السلطات المعنية تواصل التحقيق في الواقعة، داعية السفن إلى مواصلة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أخرى.

ولم يحدد البيان الجهة التي أصدرت التوجيهات أو أسباب مطالبة السفن بمغادرة مواقع رسوها.