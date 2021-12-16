وزير الكهرباء: نستهدف إضافة أكثر من 20 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الشبكة حتى 2030

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستهدف إضافة ما يزيد على 20 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء حتى عام 2030.

وأضاف عصمت، خلال تصريحات لبرنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أن الوزارة تهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، مقابل الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإجمالي 29 جيجاوات للشبكة، بجانب 14 جيجاوات من البطاريات.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه تحقيق مستهدف الدولة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030، ومنها طول المدة المستغرقة لإنتاج 1 جيجاوات من طاقة الرياح، والتي تقدر بـ4 سنوات.

وأشار إلى اتجاه الوزارة للاعتماد على الطاقة الشمسية والبطاريات لتنفيذ التوجيه الرئاسي، مشيرا إلى أن «كل القدرات الموجودة هتركب في 2030 وكلها متعاقدين عليها وفي طور التنفيذ».

وأفاد باتجاه الدولة كذلك إلى توطين الصناعات، مشيرا إلى مصانع الطاقة الشمسية ومصانع البطاريات وطاقة الرياح، بما يسهم في تحقيق المستهدف.

وأوضح أن الدولة تستهدف رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة في 2028، و45% في 2030.