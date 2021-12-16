اللجنة المصرية بغزة: جهزنا أكثر من 20 مدرسة أسهمت في عودة 36 ألف طالب للدراسة

أفاد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، استمرار دخول قوافل المساعدات المصرية إلى القطاع بشكل يومي بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الفلسطينيين هناك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المساعدات التي أرسلتها مصر وصلت إلى مستحقيها، وتصل إلى الأسر الفلسطينية.

وأشار متحدث اللجنة المصرية، إلى أن فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية تواصل النزول الميداني لتجهيز الخيام واستقبال فصل الشتاء.

وأوضح منصور أن سكان القطاع يعيشون أوضاعا مأساوية وظروفا اقتصادية صعبة ومؤلمة، مشيرا إلى أن مصر ساهمت في تخفيف جانب كبير من الأعباء والاحتياجات التي تواجه الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مصر جهزت أكثر من 20 مدرسة، وأسهمت في عودة 36 ألف طالب وطالبة إلى الدراسة، إلى جانب تجهيز أكثر من 18 مخيما، وإعداد العيادات الطبية والعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية للأهالي.

وشدد على أن مصر تواصل مساندة العائلات الفلسطينية، مؤكدا أنها لن تسمح بتجاهل معاناة الأطفال، وأنها بدأت إرسال قوافل المساعدات التي وصلت إلى القطاع، حيث جرى تجهيز الخيام للأسر والعائلات الفلسطينية.

وأوضح أن مصر ساهمت في تخفيف الأعباء الكبيرة عن أهالي غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، مؤكدا استمرار الجهود المصرية لتلبية احتياجات السكان وتقديم الدعم اللازم لهم.