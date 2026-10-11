إعصار سيمون يتجه بسرعة نحو ساحل المكسيك على المحيط الهادئ

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي أن الإعصار سيمون سيكون "بالقرب من أو إلى الداخل تماما" من الساحل الغربي الأوسط للمكسيك اليوم الأحد.

ويمكن أن يؤدي الإعصار إلى تساقط 50 سنتيمترا من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المكسيك، حيث تتلقى بعض المناطق في ولايات ميتشواكان وكوليما وخاليسكو ما يصل إلى 75 سنتيمترا.

وقامت المتاجر الصغيرة والفنادق وغيرها من الشركات في بويرتو فالارتا، وهي وجهة سياحية شهيرة في خاليسكو، بإغلاق نوافذها بالألواح الخشبية قبل وصول سيمون.

وقال خيسوس جوميز خارج أحد المتاجر بينما كان يوزع الفول السوداني المحلى على المارة: "دعونا نأمل ألا يضربنا .. ألا يؤثر علينا." وقال إنه يخطط لمواصلة العمل حتى تطلب منه السلطات الاحتماء.

ويتوقع مركز الأعاصير حدوث عاصفة عارمة وخطيرة تصاحبها أمواج عاتية ومدمرة على امتداد الشريط الساحلي، وتحديدا عند نقطة وصول مركز الإعصار إلى اليابسة والمناطق الواقعة شرقها.

ولا يزال لدى السائح الكندي إد كوري وزوجته خمسة أيام متبقية من عطلتهما في بويرتو فالارتا. وقال إنهما يخططان للبقاء داخل الفندق. وقال كوري: "أنا فقط لا أعرف ما الذي يمكن توقعه".