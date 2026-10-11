الشرطة الأمريكية: طفلان وامرأة حامل من بين القتلى التسعة في حادث إطلاق نار بولاية بنسلفانيا

ذكرت الشرطة الأمريكية أن طفلين وامرأة حاملاً كانوا من بين القتلى التسعة في حادث إطلاق نار بولاية بنسلفانيا.

ولم تكشف السلطات سوى عن قليل من التفاصيل، غير أن المدينة أصدرت بياناً أوضحت فيه أنه يهدف إلى تصحيح المعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها أعقاب حادثة إطلاق النار يوم الجمعة.

ووصلت دوريات الشرطة خلال دقائق معدودة عقب تلقيها بلاغا عبر نظام "شوت سبوتر"، وهو نظام تقني مثير للجدل لرصد إطلاق النار يعتمد على الذكاء الاصطناعي وشبكة من الميكروفونات لتحديد مواقع إطلاق النار.

وأكدت السلطات أن حالات الوفاة التسعة جميعها وقعت قبل وصول عناصر الشرطة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إطلاق نار إضافي عقب ذلك.