هيئة بحرية بريطانية: عدة سفن تلقت تعليمات بمغادرة مراسيها قرب رأس الخيمة بالإمارات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، أنها تلقت بلاغات من قباطنة سفن أفادوا بتلقي تعليمات عبر بث لاسلكي لمغادرة مواقع رسو سفنهم بالقرب من رأس الخيمة في الإمارات.

ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل بشأن التعليمات التي تلقاها البحارة.

وأكدت أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة لتحديد مصدر تلك التوجيهات.

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة جميع السفن المارة والمتواجدة في المنطقة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشتبه بها أخرى.

وكانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، تعرض سفينة لمقذوف مجهول على بعد 13 ميلا بحريا غرب منطقة الجزيرة قبالة سواحل الإمارات.

وأوضحت أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق جرى إخماده، لكن وضع الطاقم وحجم الأضرار والتأثير البيئي كان مستقرا، فيما تواصل السلطات التحقيق دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.