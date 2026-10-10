قال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه لا يستبعد احتمال وقوع تسلل جوي أو بري من لبنان، عقب إنذار بشأن احتمال تسلل طائرة مسيرة في منطقة عرب العرامشة قرب الحدود اللبنانية شمالي إسرائيل.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قيادة المنطقة الشمالية قررت نشر نقاط تفتيش عند عدد من مفترقات الطرق شمالي البلاد، دون إغلاقها بالكامل في هذه المرحلة.

وأضافت أن قوات برية وجوية تنفذ عمليات تمشيط وبحث في المنطقة، بالتزامن مع استدعاء تعزيزات عسكرية إضافية.

ونقلت الإذاعة عن الجيش الإسرائيلي قوله لسكان الشمال إنه "يتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي نشاط تخريبي معادٍ داخل أراضينا".

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي حتى الآن وقوع تسلل فعلي أو العثور على متسللين في المنطقة.

وتقع منطقة عرب العرامشة قرب الحدود اللبنانية، في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 مارس الماضي، رغم توقيع الجانبين، في 26 يونيو الماضي، اتفاقًا يقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح "حزب الله".

وخلّف العدوان الإسرائيلي أكثر من 4 آلاف شهيد و12 ألف جريح، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوبي لبنان، فيما لا تزال تحتل مناطق فيه، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.