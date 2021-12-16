استشهاد مضيفة طيران مصرية ومواطن فلسطيني في هجوم على مطار الرياض

أفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصدر طبي سعودي، باستشهاد شخصين على الأقل، بينهما مضيفة طيران مصرية، جراء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، السبت 10 أكتوبر 2026.

وأوضح المصدر، الذي يعمل في أحد مستشفيات الرياض التي استقبلت ضحايا الهجوم، أن الضحية الأولى مضيفة طيران مصرية تعمل لدى إحدى شركات الطيران السعودية، فيما تبين أن الضحية الثانية فلسطيني يحمل وثائق سفر مصرية.

وأكد مصدر آخر مطلع على الواقعة، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالحديث إلى وسائل الإعلام، وفاة الشخصين وجنسيتيهما، بحسب الوكالة الفرنسية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء عصر السبت، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مشيرة إلى تعليق العمليات التشغيلية بالمطار مؤقتًا، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق.

ونقلت فرانس برس عن مصدر دبلوماسي مطلع أن صاروخًا أطلقه الحوثيون أصاب المطار نحو الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، فيما أفاد مصدر طبي بإصابة عشرات الأشخاص، بينهم خمسة على الأقل يتلقون العلاج في العناية المركزة.

ويأتي الهجوم بعد يومين من تعرض المطار لاعتداءين آخرين، الخميس الماضي، استهدف أحدهما مرافق المطار، بينما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأسفرا عن استشهاد ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة آخرين، وفق بيان رسمي أصدرته هيئة الطيران المدني السعودية الجمعة.