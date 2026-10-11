رئيس وزراء بريطانيا يؤكد لزيلينسكي تضامن لندن الكامل مع أوكرانيا

جدد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام يوم السبت التأكيد على "تضامنه الكامل" مع أوكرانيا في مكالمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة لشراء الديزل من موسكو.

وقال بيرنام إنه يدرك أن اليوم الماضي كان "عصيبا على أوكرانيا"، وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وتيرة الضغط على روسيا.

واتفقا على الاجتماع شخصيا في الأيام المقبلة لمواصلة المحادثات، وفقا لوكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة عن صفقة لشراء أكثر من مليون طن من الديزل من روسيا، حيث أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى فرض ضغط سياسي عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الشهر المقبل.