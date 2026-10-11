المعارضة التشيكية تحقق نجاحاً مفاجئاً في انتخابات مجلس الشيوخ

حققت المعارضة الليبرالية والمحافظة في جمهورية التشيك نجاحاً مفاجئاً في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم السبت، حيث ضمن أربعة من مرشحيها على الأقل الفوز الحاسم من الجولة الأولى للتصويت.

وجاءت هذه النتائج بعد فرز الأصوات في أكثر من 80% من الدوائر الانتخابية.

وأظهرت النتائج الأولية بوضوح أن المعارضة ستحتفظ بأغلبيتها في مجلس الشيوخ، مما يسمح للمجلس الأعلى بمواصلة أداء دوره كقوة موازنة لمجلس النواب الذي تسيطر عليه أحزاب الائتلاف الحاكم اليميني.

يذكر أن المنافسة اقتصرت على 27 مقعداً فقط من أصل 81 مقعداً يضمها مجلس الشيوخ، حيث يجدد ثلث أعضاء الغرفة البرلمانية كل عامين.

وانتهت عملية التصويت في جمهورية التشيك بعد ظهر اليوم السبت، بعد يومين من الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشيوخ التي ينظر إليها بوصفها أول اختبار للدعم الشعبي لحكومة رئيس الوزراء أندريه بابيش منذ أن تولت السلطة في ديسمبر/كانون الأول.

وبسبب النظام الانتخابي المعقد، لا يتوقع أن تكون هناك تقديرات ذات مغزى حتى وقت متأخر من مساء اليوم السبت أو خلال الليل.

وتشير تقديرات أولية إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 40%

ويتنافس حوالي 190 ألف مرشح على حوالي 62 ألف مقعد في المجالس المحلية، بينما يتنافس 154 مرشحا على 27 مقعدا في مجلس الشيوخ(الغرفة العليا للبرلمان)، حسب إذاعة براغ اليوم السبت.