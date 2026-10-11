مصرع شخصين في تحطم طائرة خفيفة واشتعالها جنوبي كندا

لقي شخصان حتفهما جراء تحطم طائرة خفيفة اشتعلت فيها النيران صباح الجمعة قرب مدينة فيرغس بمقاطعة أونتاريو جنوبي كندا، وفق شرطة المقاطعة.





وأفادت وكالة كنديان برس، نقلا عن شرطة مقاطعة أونتاريو، بأن "شخصين لقيا حتفهما في تحطم طائرة اشتعلت فيها النيران قرب (مدينة) فيرغس".

وقالت الشرطة إن الحادث وقع نحو الساعة 10:15 صباح الجمعة 9 أكتوبر، قرب تقاطع طريقي بيتي لاين وولينغتون 17. وسقطت الطائرة في حقل محاذ لطريق، واندلع حريق في موقع التحطم جرى إخماده لاحقا.

وأوضحت الشرطة أن الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة فارقا الحياة في الموقع، من دون أن تكشف هويتيهما. ولم تسجل أي إصابات أخرى.

وبحسب مجلس سلامة النقل الكندي، فإن الطائرة ثنائية السطح من طراز "سكايبولت" ومن صنع هواة، وقد أقلعت من مطار فيرغس (يورغنسن فيلد) نحو العاشرة صباحا في رحلة تدريبية محلية على الطيران الاستعراضي، وعلى متنها طياران متمرسان. وأضاف المجلس أنها تحطمت في حقل ذرة على بعد نحو كيلومترين شمال المطار، واستقرت مقلوبة.



وتواصل الشرطة تحقيقاتها في الحادث، فيما لم يعلن سبب التحطم بعد. وأنهت الشرطة عملها في الموقع بعيد ظهر السبت. وتعد فيرغس أكبر تجمع سكاني في بلدة سنتر ولينغتون، وتقع على بعد نحو 20 كيلومترا شمال غربي مدينة غويلف.