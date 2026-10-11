هيئة الطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في استهدف مطار الملك خالد

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية فجر اليوم الأحد، وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في استهدف مطار الملك خالد.





‏وجاء في بيان الهيئة: "وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة".

وأشار البيان إلى أن ‏جنسيات المتوفين في اعتداء مطار الملك خالد الدولي: "4 سعوديين و2 من بنغلاديش وأمريكي واحد ومصري واحد وأردني واحد وسوري واحد وفلسطيني واحد وسوداني واحد".





وتابع البيان: "‏إصابة 309 أشخاص جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بينهم حالات خطيرة، ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات".

‏وأكد البيان أن الاعتداء على مطار الملك خالد أسفر عن أضرار مادية يجري حصرها.



يأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، السبت، تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض مؤقتا بعد تعرضه لاعتداء أسفر عن وقوع إصابات.

ويأتي تعليق الرحلات الجوية إلى الرياض في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالهجمات الحوثية المتكررة التي استهدفت السعودية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة طالت منشآت حيوية ومرافق مدنية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في الضربات السعودية ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن واشنطن علمت للتو بالهجوم الأخير وستتخذ قرارا بهذا الشأن.