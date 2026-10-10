ريال مدريد بـ10 لاعبين يفوز على فياريال في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب ضيفه فياريال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

وسجل الإيفواري يان ديوماندي هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 63، بعدما استلم تمريرة فالفيردي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الشباك، ليقص شريط أهدافه مع الفريق الملكي.

وفي الدقيقة 72 رفضت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفًا ثانيًا لريال مدريد سجله البديل، فينيسيوس جونيور، بسبب شد شعر لاعب فياريال ليقرر الحكم إلغاء الهدف وطرد فينيسيوس

وشهد تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال معسكر منتخب فرنسا، كما يتواجد الإيفواري يان ديوماندي أساسيا بدلا من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

فيما شارك فينيسيوس جونيور بديلًا في الدقيقة 52، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء والطرد في الدقيقة 72، بعد 20 دقيقة فقط من المشاركة في المباراة.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 18، وتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة خلف أتلتيكو مدريد الثاني، و6 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر.