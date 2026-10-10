هيئة البث العبرية: إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على إيران قبل الانتخابات

كشفت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف الحرب على إيران قبل انتخابات الكنيست المقررة أواخر أكتوبر الجاري، بما في ذلك سيناريو حصولها على ضوء أخضر أمريكي لشن هجوم منفرد، رغم تقديرات أمنية إسرائيلية ترجح انخفاض احتمال تنفيذ عملية عسكرية قبل الانتخابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن إسرائيل تستعد لاحتمال أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر باستئناف الحرب على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية، على خلفية استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، وتقارير استخباراتية تفيد بتسريع طهران إعادة تأهيل خطوط إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأضافت أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في منح إدارة ترامب إسرائيل "ضوءًا أخضر" لتنفيذ هجوم عسكري منفرد ضد إيران، مشيرة إلى أن مثل هذا التطور قد يؤثر في موعد انتخابات الكنيست.

لكن الهيئة نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن احتمال شن إسرائيل هجومًا على إيران قبل الانتخابات "منخفض".

وأوضحت أن إسرائيل تجري اتصالات وثيقة مع الجيش الأمريكي، وكذلك مع دول تعرضت لهجمات إيرانية خلال الحرب الأخيرة، بينها الإمارات والبحرين.

وأشارت الهيئة إلى تقارير سابقة أفادت بأن ترامب يدرس مطالبة وزارة الدفاع الأمريكية بإعداد خطط جديدة لمهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في مطلع نوفمبر المقبل، لكنه نفى تلك التقارير.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 13 العبرية، السبت، نقلًا عن مسؤول رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا خلال الأسابيع الأخيرة "مباحثات عاجلة" بشأن احتمال شن هجوم جديد على إيران.

لكن مسؤولين أمنيين أكدوا للقناة أنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن العملية، فيما نقلت عن أحدهم أن نتنياهو قال إنه "غير معني بتنفيذ عملية عسكرية قبل الانتخابات".

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لثلاثة سيناريوهات، هي شن هجوم منفرد على إيران، أو تنفيذ عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، أو الرد على إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية.

ونقلت عن ضابط إسرائيلي كبير قوله: "نحن في حالة تأهب مرتفعة ومستعدون دائمًا لاحتمال حدوث مفاجأة أو سوء تقدير من جانب إيران"، مشيرًا إلى أنه لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي حتى الآن تنفيذ أي تحرك.

وأشارت القناة إلى أن ترامب تلقى خمسة مقترحات لشن هجمات ضد إيران والحوثيين في اليمن، لكنه رفضها في كل مرة.

والخميس، أعلن ترامب أن واشنطن تجري "محادثات مفيدة" مع طهران، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم مهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأن الحصار المفروض عليها سيستمر.

وتأتي هذه التطورات قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات الكنيست الإسرائيلي، المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى، وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات على خلفية خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.