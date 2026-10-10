أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجولة الآسيوية للرئيس عبدالفتاح السيسي التي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، في غاية الأهمية في دول آسيوية، سواء بالنسبة لقطاعات مثل الابتكار أو التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي أو الدفاع.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «استقبال الرئيس السيسي في دولتي ماليزيا وكوريا الجنوبية بأغاني مصر يؤكد مسألة التقدير الكبير بين مصر وهذه الدول، الجولة دي مهمة لأن هذه الدول الناتج المحلي بتاعها كبير، واقتصادها كبير، كوريا رابع أكبر اقتصاد على مستوى آسيا».

وتابع: «هذه الزيارة وأجواء الاستقبال من جانب رؤساء الدول للرئيس السيسي شهدت حفاوة كبيرة، وكل المشاهد دي بنشوفها ونعرف مصر موجودة، ومن 2014 حتى الآن نشوف مصر وعلاقاتها مع الدول عاملة إزاي، عندنا حجم علاقات مميز جدًا، مصر تقوم بتعاون كبير ووثيق، وأهم من كل دا الثقة».

وأكمل: «رئيس كوريا الجنوبية قال: اختر الصديق قبل الطريق، سأسلك طريقًا جديدًا مع مصر، ودا كلام مهم، وإحنا في علاقة مميزة جدًا، رئيس كوريا الجنوبية زار مصر نوفمبر الماضي ووجد ترحيبًا لدى مصر، وشوفنا استقبال رئيس كوريا للرئيس السيسي».

وأشار أحمد موسى إلى أن حفاوة الاستقبال أحدثت ردود فعل كبيرة، سواء في مصر أو في الخارج، معقبا: «هذا دليل على قد إيه هما حابينك، ومظاهر الحفاوة دي مش بنشوفها مع رؤساء دول تانية، كمان زيارة الرئيس السيسي تشمل العديد من الملفات، على رأسها الملفات الاقتصادية».

واستكمل: «ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية دول متقدمة في العديد من المجالات القوية.. دول قوية اقتصاديًا، كما أن جولة الرئيس السيسي تناولت شقًا سياسيًا عن غزة والشرق الأوسط وما يجري فيه من حروب».

واستطرد أحمد موسى: «التنسيق السياسي بين مصر والدول الثلاثة التي قام الرئيس السيسي بزياراتها خلال الأيام الماضية، كما تناولت اللقاءات ملف الملاحة في البحر الأحمر وحق مصر الثابت في مياه النيل».

وتابع: «رئيس وزراء ماليزيا نشر صورًا مع الرئيس السيسي على أنغام مصرية، ونقدم كل الشكر لرئيس كوريا الجنوبية وملك ماليزيا ورئيس الوزراء الماليزي على حفاوة الاستقبال للرئيس السيسي».

واختتم موسى: «هناك العديد من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى ستفتح في القاهرة وضخ استثمارات بمليارات الدولارات، والرئيس السيسي قعد مع 38 شركة كورية كبرى، وفتح المجال أمامهم في مصر والاستفادة من مناخ الاستثمار، إحنا علاقتنا مميزة جدًا مع كل الدول».