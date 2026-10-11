دول الخليج تدعو لتحرك دولي حاسم ضد استهداف الحوثي للمطارات السعودية

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي مساء السبت أن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية تستدعي تحركًا دوليًا جادًا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان له مساء السبت" عن بالغ استنكاره وإدانته القاطعة للهجوم الإرهابي الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي باستهداف مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات".

وأكد البديوي "أن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المطارات المدنية والمدنيين تستدعي تحركًا دوليًا جادًا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية".

وجدد البديوي "التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزءٌ لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون"، مؤكداً "مساندة المجلس المطلقة للمملكة في كل ما تتخذه من خطوات لصون أمنها وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها".