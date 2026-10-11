قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة خصصت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات قدرات تبلغ نحو 1 جيجا وات لتلبية طلبات مشروعات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا النوع من المشروعات يمثل أحد أعلى الأنشطة استهلاكًا للكهرباء.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، مساء السبت، أن مشروعات الذكاء الاصطناعي تعتمد على أعداد كبيرة من الخوادم وأجهزة الحاسب التي تعمل بصورة مستمرة، إلى جانب احتياجها إلى قدرات تبريد مرتفعة للتعامل مع الحرارة الناتجة عن التشغيل.

وقال ردًا على سؤال بشأن حجم الاستهلاك: «أعلى من أي حاجة تانية موجودة»، موضحًا أن الفارق بينها وبين كثير من المصانع يتمثل في استمرار الأحمال على مدار الوقت، بينما تتغير معدلات التشغيل داخل الأنشطة الصناعية.

وكشف عصمت عن وجود نحو 3.4 جيجا وات من طلبات الكهرباء المعتمدة بالفعل لمصانع كثيفة الاستهلاك، موضحًا أن هذه القدرات تخص مشروعات يجري تنفيذها، وليست مجرد طلبات أولية.

وأشار إلى أن إجمالي احتياجات المشروعات التابعة للوزارات المختلفة حتى عام 2030 يتجاوز 11 جيجا وات، تشمل مشروعات للإسكان والصناعة والبترول وغيرها، بخلاف النمو الطبيعي في الطلب والتوسعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن الوزارة تدخل هذه الطلبات في خططها بنسب تنفيذ مختلفة، مع مراعاة احتمال تأخر بعض المشروعات أو إعادة جدولتها.