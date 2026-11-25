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- متابعة دقيقة لمناسيب المياه بالبحيرات والمصارف والآبار الجوفية



وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بتعزيز استخدام منظومة التليمتري في الرصد ودعم اتخاذ القرار، ومواصلة متابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة؛ لخفض مناسيب بحيرة بهي الدين وإحكام إدارة المياه الجوفية.

جاء خلال اجتماع عقده سويلم لمتابعة مشروع تطوير الري والصرف بالواحة، المنفذ بالتكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبالتنسيق التام مع أهالي سيوة.

- المرحلة الثالثة للتطوير

واستعرض الاجتماع موقف المرحلة الثالثة من المشروع، التي تستهدف خفض مناسيب المياه ببحيرة بهي الدين عبر نقل جزء من مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي باستخدام محطة رفع الغزالات، بالتكامل مع أعمال الصرف السابقة وتطوير شبكات توزيع المياه وتحسين كفاءة نقلها للأراضي الزراعية.

- غلق الآبار العشوائية

كما تناول الاجتماع إجراءات إحكام إدارة المياه الجوفية، واستكمال غلق الآبار السطحية العشوائية مرتفعة الملوحة وتوفير بدائل من الآبار الجوفية العميقة؛ لتحسين نوعية مياه الري، وتحقيق التوازن بين السحب والاحتياجات الفعلية، وحماية الخزان الجوفي من الاستنزاف، بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه والأهالي.

- استعادة التوازن البيئي

وأشار وزير الري إلى النجاح المتحقق في خفض مناسيب المياه ببحيرة سيوة إلى المناسيب الآمنة، ما انعكس على تحسن حالة الأراضي الزراعية التي عانت سنوات طويلة ارتفاع مياه الصرف وتدهور التربة، وأسهم في استعادة التوازن البيئي وتحسين الظروف المعيشية للأهالي وتحقيق التنمية المستدامة.

- تكليفات التشغيل والصيانة

وكلف سويلم، بمواصلة متابعة معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المقررة، والمتابعة الدقيقة لمناسيب المياه بالبحيرات والمصارف والآبار الجوفية، والاهتمام بتشغيل وصيانة المنشآت المائية بالواحة؛ لضمان استدامة نتائج أعمال التطوير والحفاظ على المكتسبات البيئية والتنموية لخدمة أهالي سيوة.