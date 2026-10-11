إعصار سايمون يشتد إلى الفئة الرابعة ويندفع نحو ساحل المكسيك

اشتد الإعصار سيمون ليتحول إلى إعصار قوي من الفئة 4 في الوقت الذي يندفع فيه بسرعة نحو ساحل المكسيك.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي يوم السبت إن السرعة القصوى للرياح المستمرة في الإعصار سيمون ارتفعت إلى 240 كيلومترا في الساعة. وتعتبر العاصفة التي تبلغ هذه القوة أو أكثر إعصارا رئيسيا.

وقال المركز إنه يتوقع أن يكون سيمون "بالقرب من أو إلى الداخل تماما" من الساحل الغربي الأوسط للمكسيك اليوم الأحد. ويمكن أن يجلب الإعصار ما يصل إلى 25-50 سنتيمترا من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المكسيك، حيث تتلقى بعض المناطق في ولايات ميتشواكان وكوليما وخاليسكو ما يصل إلى 76 سنتيمترا.

وحذر المركز في نشرة حث فيها السكان أيضا على اتخاذ إجراءات فورية للاستعداد مع توقع وصول العاصفة الاستوائية بعد ظهر يوم السبت: "ستؤدي هذه الأمطار إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية تهدد الحياة، خاصة في المناطق ذات التضاريس الانحدارية".

ووفقا للمركز الوطني للأعاصير، كان سيمون على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب جنوب غرب مدينة مانزانيلو بالمكسيك يوم السبت ويتحرك ببطء نحو الشمال.

وعلقت ولاية خاليسكو الدراسة يومي الجمعة والاثنين في 22 بلدية ساحلية وبدأت إجلاء عشرات الأشخاص من مناطق معرضة للخطر. وطلبت أيضا من قطاع السياحة في منطقة بويرتو فالارتا وهي وجهة شهيرة للسياح الأمريكيين ضمان نقل العمال والزائرين بشكل كامل إلى ملاجئ أو مناطق آمنة بحلول بعد ظهر الجمعة.

وقامت المتاجر الصغيرة والفنادق وغيرها من الشركات في بويرتو فالارتا، بإغلاق نوافذها بالألواح الخشبية صباح يوم السبت، عندما كان القليل من الأشخاص يسيرون في الشوارع تحت سماء غائمة.

وقال خيسوس جوميز خارج أحد المتاجر بينما كان يوزع الفول السوداني المحلى على المارة: "دعونا نأمل ألا يضربنا .. ألا يؤثر علينا." وقال إنه يخطط لمواصلة العمل حتى تطلب منه السلطات الاحتماء.

ويتوقع مركز الأعاصير حدوث عاصفة عارمة وخطيرة تصاحبها أمواج عاتية ومدمرة على امتداد الشريط الساحلي، وتحديدا عند نقطة وصول مركز الإعصار إلى اليابسة والمناطق الواقعة شرقها.

ولا يزال لدى السائح الكندي إد كوري وزوجته خمسة أيام متبقية من عطلتهما في بويرتو فالارتا. وقال إنهما يخططان للبقاء داخل الفندق. وقال كوري: "أنا فقط لا أعرف ما الذي يمكن توقعه".