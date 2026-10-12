إيران تعلن استهداف ثالث ناقلة عملاقة في هرمز خلال يومين

- الحرس الثوري الإيراني قال إن السفينة الثالثة مصنفة "ناقلة عملاقة" لامتلاكها قدرة على حمل نحو مليوني برميل من النفط

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، استهداف ثالث ناقلة نفط عملاقة خلال يومين أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن السفينة الثالثة المصنفة "ناقلة عملاقة" لامتلاكها قدرة على حمل نحو مليوني برميل من النفط، حاولت المرور عبر مضيق هرمز بعد إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها.

وادعى البيان أن الناقلة حاولت الإخلال بالنظام والأمن في المضيق، لذلك استهدفتها القوات المسلحة الإيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية على إيران أسفرت عن مقتل الآلاف، وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات على خلفية خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.