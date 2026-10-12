القوات الحكومية اليمنية: نفذنا 1879 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية وحيدنا 950 من عناصرها

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قالت القوات الحكومية اليمنية، إنها نفذت 1879 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين، ضمن الأعمال الهجومية لعملية "فجر اليمن"، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة.

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن العمليات استهدفت منظومة القتال المعادية، بما شمل التحصينات والمواقع الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة، ومرابض المدفعية والراجمات، ونقاط المراقبة والاستطلاع، ومناطق الحشد والتعزيز، ومخازن الأسلحة والذخائر، والآليات ووسائط النقل والإمداد.

وتابع: «في تعز، سحقت الضربات الجوية تعزيزات المليشيا وأرتالها المدفوعة إلى الجبهات، وشتّتت تجمعاتها وعطّلت محاولاتها لإسناد مواقعها وإعادة تنظيم قواتها».

واستكمل: «أسفرت العمليات، وفق التقديرات الأولية، عن تحييد نحو 950 عنصر من عناصر المليشيات الحوثية وتدمير وإعطاب 380 آلية وعربة ووسيلة عسكرية، إلى جانب إسكات مصادر نيران معادية وإرباك منظومة القيادة والسيطرة والإمداد».

ولفت إلى أن الاستهدافات نُفذت وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يراعي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبالتزامن، واصلت وحدات الهندسة العسكرية تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة، وتأمينها أمام القوات وعودة المواطنين، وفق المتحدث.