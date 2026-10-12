ملك الأردن يعزي ولي العهد السعودي في ضحايا الاعتداءات على المملكة

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، معزيا بضحايا الاعتداءات التي استهدفت المملكة.

وأعرب الملك عبدالله، خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم، سائلا ﷲ العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وجدد ملك الأردن إدانته لهذه الاعتداءات الغاشمة، مؤكدا تضامن الأردن التام مع السعودية، ودعمه لما تتخذه من إجراءات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،، لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تعازيه بوفاة مواطن أردني إثر هذه الهجمات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الأردنيين.

وكانت هجمات قد استهدفت ‌مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300، ثم هجوم وقع يوم الأحد وأسفر عن قتيل و11 مصابًا.



