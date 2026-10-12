بريطانيا: حادثة قاعدة فيرفورد كانت بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم، اليوم الاثنين، إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية المستخدمة من قبل الجيش الأمريكي في الحرب على إيران، تم "بتوجيه شبه مؤكد" من الحرس الثوري.

إلى ذلك، أعلنت لندن استدعاء السفير الإيراني لديها وإدراج اثنين من مواطني إيران على قائمة العقوبات على خلفية الحادثة الغامضة التي وقعت في 27 سبتمبر، وفق وكالة رويترز.

وسبق أن قررت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ سحب كل قاذفاتها من طراز "بي-1" من القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي، عقب الحادثة.

وأكد بورنم أمام مجلس العموم: "تقييمنا أنه من المرجح للغاية أن يكون قد نُسّق في إيران، وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف: "لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا. سنتصدى بحزم لاستخدام إيران للشبكات الإجرامية، مستخدمين كامل صلاحياتنا لاستهدافها واستهداف قنوات تمويلها".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني لدى لندن.

وقال وزير الخارجية إد ميليباند: "نعلن أيضا تصنيف مواطنين إيرانيين اثنين لدورهما في تسهيل أو الانخراط في أنشطة عدائية نيابة عن النظام الإيراني، بقصد واضح يتمثل في التهديد بشن هجمات في الخارج أو التخطيط لها أو تنفيذها".

وأثيرت تكهنات عديدة بشأن الواقعة منذ استدعاء الشرطة إلى القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا في 27 سبتمبر، بعدما أبلغ مزارع عن وجود مجموعة من الرجال ومعهم شاحنات صغيرة بيضاء يمارسون نشاطا "مريبا".

ورغم إجراء شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقا موسعا، فقد أُفرج بكفالة عن المشتبه بهم السبعة الذين أوقفوا على مدى أيام، ومن بينهم مواطن بريطاني-إيراني، ولم تُوجّه اتهامات لأي منهم.

وصنّفت السلطات البريطانية الواقعة في حينها على أنها حادثة "كبيرة"، ما أدى إلى إخلاء قرية مجاورة للقاعدة، غير أن مصدر التهديد وطبيعته ظلا يكتنفهما الغموض.

ولم يعثر المحققون على أي متفجرات في الشاحنات الصغيرة، لكنهم عثروا على كمية من البنزين، وفق ما ذكره مسؤولون.

وذكّر ميليباند بأن المملكة المتحدة قد "صنّفت الحرس الثوري الإيراني بموجب صلاحياتنا الجديدة المتعلقة بتهديدات الدول، وفرضت عقوبات كبيرة على المسؤولين عن أنشطة إيران الخبيثة".