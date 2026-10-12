وزير الدولة بالخارجية الألمانية: مصر تبذل جهودا كبيرة لنزع فتيل الأزمة في السودان

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان، إنّ الأزمة السودانية تُعد من أبرز الأزمات في محيط مصر، مشيرًا إلى دخول أكثر من 1.5 مليون سوداني إلى الأراضي المصرية، حيث تقدم لهم القاهرة الرعاية، وتبذل جهودًا مكثفة لنزع فتيل الأزمة بالتعاون مع ألمانيا.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب واستخدام القوة العسكرية ليسا حلًا للأزمة، مشددًا على ضرورة اضطلاع جميع الأطراف المعنية بمسؤولياتها، وممارسة الضغوط السياسية عليها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع.

وأوضح أنّ الحرب الروسية الأوكرانية لا تقتصر تداعياتها على أوكرانيا والدول الأوروبية، بل تمتد إلى دول الجنوب التي تعتمد على استيراد الحبوب الأوكرانية.

وأشار إلى أن الحصار المفروض على حركة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وعدم السماح بوصولها إلى الأسواق العالمية، قد يؤديان إلى مجاعات كبيرة إذا استمر الوضع على حاله، مؤكدًا ضرورة إقناع روسيا بإنهاء الحرب والسماح بتصدير الحبوب إلى الدول التي تحتاج إليها.

ولفت هان إلى أن وزير الخارجية الألماني التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وطالبه بشكل صريح بإنهاء الحصار الروسي على أوكرانيا.

وشدد على أهمية تكثيف الضغوط الدولية على موسكو لإنهاء الحرب ووقف عرقلة صادرات الحبوب، لافتًا، إلى أن التحرك المشترك ضروري لتفادي تفاقم تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الحبوب.