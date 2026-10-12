فجرت قوات إسرائيلية، الاثنين، ثكنة عسكرية مهجورة في ريف دمشق الغربي، في حين توغلت قوة أخرى تضم 6 عربات عسكرية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي".

كما أفادت بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 عربات عسكرية توغلت جنوبي بلدة الرفيد بمحافظة القنيطرة.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية منعت أهالي المنطقة من حفر أساسات لبناء منشآت في البلدة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أوردته القناة السورية.

ويأتي ذلك بينما تشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات إسرائيلية متكررة، وسط مطالبات من دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف انتهاكاتها للسيادة السورية.

والجمعة، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توثيق نحو 280 واقعة توغل إسرائيلي مسلح داخل سوريا خلال سبتمبر الماضي، وقالت إن ذلك يمثل "أعلى رقم شهري منذ بداية العام" الجاري، فيما لا يزال 49 سوريا على الأقل محتجزين لدى إسرائيل.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.