أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث مع القائم بأعمال المندوب اليمني لدى الجامعة العربية سبل التعاون المشترك

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استقبل السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الوزير المفوض عبدالملك علي دحان، القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة للمجلس.

وأعرب السفير محمدي أحمد الني، عن تقديره لزيارة المندوب اليمني ومباركته افتتاح المقر الجديد للأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس والجمهورية اليمنية.

وتناول اللقاء التباحث والتشاور حول مختلف أوجه التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجمهورية اليمنية؛ بما يدعم جهود المجلس في تحقيق أهدافه وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وثمّن الأمين العام، الدعم الذي تقدمه الجمهورية اليمنية للأمانة العامة للمجلس، مشيدًا بمساندتها للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المجلس.

وحضر اللقاء المستشار وليد عبد العزيز عبد الغني، المستشار الاقتصادي للمندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، والدكتور علي العولقي.