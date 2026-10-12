واشنطن تلزم موظفيها الحكوميين بالحصول على تصريح لاستخدام المطارات السعودية

أعلنت سفارة واشنطن في الرياض الاثنين، أنه بات لزاما على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية، بعدما كان هذا الاجراء يقتصر على ثلاثة منها، مع تصاعد هجمات الحوثيين على مطارات المملكة.

وجاء في بيان نشرته السفارة "يتعيّن على الموظفين الحكوميين الأميركيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة"، مذكرة رعاياها بوجوب "توخي أقصى درجات الحذر إذا قررتم استخدام المطارات في السعودية"، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت السفارة أعلنت الأسبوع الماضي أن هذا الإجراء يطال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قبل أن تُعلن الأحد توسيعه ليشمل مطاري الدمام وجدة.

وسبق أن أظهر إشعار للطيارين صدر اليوم الاثنين، أن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقا حتى الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم 17 أكتوبر.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني ​السعودية، قد أعلنت تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي ‌بالرياض ‌في أعقاب الهجمات التي ‌استهدفته.

وأوردت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان "تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية"، دون أن تحدد موعدا لاستئناف العمل.

من جانبها، دعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها، بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة.

وقالت الإدارة: "قد تشكل هذه التهديدات خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق فوق الأجواء السعودية، ومراحل الوصول والمغادرة"، ‌محذرة من "وضع قد يكون خطيرا".

ويأتي الإشعار الذي أصدرته إدارة الطيران الاتحادية، ​والذي يستمر سريانه حتى 10 ديسمبر، في أعقاب الهجمات التي استهدفت ‌مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300، ثم هجوم الأحد الذي أوقع قتيلاً و11 مصاباً، بحسب السلطات السعودية.