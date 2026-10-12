رئيس الوزراء البريطاني: روسيا تدخلت في استفتاء بريكست عام 2016

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، إن روسيا تدخلت في استفتاء "بريكست" عام 2016، الذي أسفر عن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مشاركته، الاثنين، في بودكاست يقدمه الوزير السابق روري ستيوارت وألاستير كامبل، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الأسبق طوني بلير.

وردا على سؤال من ستيوارت وكامبل بشأن ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في العمليات الديمقراطية، قال بيرنهام إن الاستفسار عن هذه المسألة كان من أول الأمور التي قام بها عقب توليه رئاسة الحكومة، وأوضح أنه "كان هناك تدخل من روسيا في استفتاء عام 2016".

وانتقد تعامل بلاده الدفاعي مع التدخلات في الانتخابات، قائلا: "لم نُطلع الرأي العام بما يكفي على أن بعض الجهات في الخارج تحاول تعطيل العملية السياسية".

ولم يقدم رئيس الوزراء البريطاني تفاصيل بشأن حجم "التدخل الروسي" في الاستفتاء، لكنه أوضح أنه ناقش هذه المسألة مع نظيره الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته إلى ألمانيا الأسبوع الماضي.

وأضاف: "لا شك أن المعلومات الخاطئة والتضليل المتعمد الصادرين من روسيا ينتشران في السياسة الألمانية".

وفي استفتاء جرى في يونيو 2016، صوت 51.9 بالمئة من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما غادرت المملكة المتحدة التكتل رسميا في يناير 2020.