الأمريكيان وودفورد وهول يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد 2026

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فاز الاقتصاديان الأمريكيان روبرت إي. هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2026، تقديرا لأبحاثهما في مجال "أسس الاقتصاد الجزئي للاستقرار الاقتصادي الكلي".

جاء ذلك بحسب ما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، خلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين.

وأشار بيان لاحق للأكاديمية إلى أن الباحثَين أظهرا من خلال أعمالهما كيفية إعادة هيكلة النماذج الاقتصادية بهدف إحياء سياسات الاستقرار.

وروبرت إي. هول وُلِد عام 1943 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويواصل عمله أستاذا للاقتصاد في جامعة ستانفورد.

أما مايكل وودفورد، فوُلد عام 1955 في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ويعمل أستاذا للاقتصاد في جامعة كولومبيا.

وتمنح جوائز نوبل، التي تأسست وفقا لوصية العالم السويدي ألفرد نوبل، تقديرا لإسهامات بارزة في خدمة البشرية، وتعد من أرفع الجوائز العالمية.

وتقدم الجوائز في مجالات الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والطب، إضافة إلى جائزة الاقتصاد التي أضيفت عام 1969 تخليدا لذكرى ألفرد نوبل.

وتسلم جوائز نوبل سنويا في مراسم تقام يوم 10 ديسمبر، ذكرى وفاة ألفرد نوبل.

وتوقف منح بعض جوائز نوبل في عدد من السنوات، معظمها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.