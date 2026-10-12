يورو نيوز: رئيس الوزراء البريطاني يؤكد تدخل روسيا في استفتاء بريكست عام 2016

أفادت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية، بأن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قال إن روسيا تدخلت في الاستفتاء الذي صوّت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، في تصريحات تُعد أول إقرار علني من رئيس وزراء بريطاني بحدوث تدخل روسي في الاستفتاء.

وأوضح بيرنهام، في مقابلة مع بودكاست «ذا ريست إز بوليتيكس» البريطاني، أنه طلب توضيحًا بشأن ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الاستفتاء عند توليه رئاسة الحكومة، مضيفًا أنه تلقى إجابة واضحة تؤكد حدوث ذلك، دون الكشف عن تفاصيل الأدلة التي استند إليها هذا التقييم أو الجهة التي قدمت له هذه المعلومات.

وقال بيرنهام إن الإعلان عن مثل هذه التدخلات أصبح ضروريًا لمساعدة الناخبين في دول أوروبية أخرى، بينها ألمانيا وفرنسا، على إدراك التهديدات التي تواجه أنظمتهم السياسية، محذرًا من محاولات قوى خارجية التأثير في العمليات الديمقراطية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه ناقش مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال زيارته إلى برلين الأسبوع الماضي، المخاوف المتعلقة بعلاقات محتملة بين روسيا وحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، لافتًا إلى ما وصفه بوجود صلات بين الطرفين، بما في ذلك شبهات تتعلق بالتمويل ونشر المعلومات المضللة.

وتأتي تصريحات بيرنهام في ظل تجدد المخاوف الأوروبية بشأن محاولات التأثير الخارجي في الانتخابات والحياة السياسية، بعدما انتقدت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، في تقرير صدر عام 2020، إخفاق الحكومة وأجهزة الاستخبارات في إجراء تقييم شامل للتدخل الروسي المحتمل في استفتاء بريكست.

وبحسب الشبكة الأوروبية، لم يقدم التقرير تقييمًا حاسمًا بشأن مدى تأثير أي تدخل روسي محتمل في نتيجة الاستفتاء، كما لم يكشف بيرنهام عن أدلة تثبت أن التدخل المزعوم غيّر النتيجة النهائية للتصويت.

وقد نفت روسيا في وقت سابق تدخلها في الانتخابات والاستفتاءات بالدول الغربية، فيما تتزايد الدعوات الأوروبية لتعزيز الإجراءات الرامية إلى مواجهة التضليل الإعلامي والتدخلات الخارجية في العمليات الديمقراطية.