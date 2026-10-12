جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 تذهب للأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد

أعلنت ​الأكاديمية الملكية السويدية ‌للعلوم، اليوم الاثنين، حصول كل من ​الأمريكي روبرت ​هول والأمريكي مايكل وودفورد على جائزة نوبل ​في الاقتصاد لعام ​2026 تقديراً لعملهما بشأن دور "أسس الاقتصاد الجزئي لتحقيق ​الاستقرار في ​الاقتصاد الكلي"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونوبل للاقتصاد هي سادس وآخر جائزة يعلن عنها سنوياً بعد الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام.

ويحصل الفائز في كل فرع أو الفائزون مجتمعون على 12 مليون كرونة سويدية بعدما قررت المؤسسة في 18 سبتمبر الماضي، زيادة قيمتها بمعدل مليون كرونة، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد.

والجمعة حصلت القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

والخميس، نالت الكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون، جائزة نوبل للأدب تقديراً لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر، الذي أبدع أشكالاً جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي.

والأربعاء ذهبت جائزة نوبل في الكيمياء إلى هنري كاجان وكينسو سواي، تقديراً لاكتشافاتهما المتعلقة بالتأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتناظر.

والثلاثاء حصل فرانسيس هالسن على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026، تقديراً لـ"إسهاماته الحاسمة في مرصد آيس كيوب للنيوترينو"، واكتشاف النيوترينوات عالية الطاقة ذات المنشأ الفيزيائي الفلكي.

والاثنين، ذهبت جائزة نوبل في الطب لعام 2026 إلى الأمريكي كارل ديسيروث، والألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناجل، عن اكتشافاتهم المتعلقة بقنوات الأيونات التي تفتح بالضوء، وهي تقنية أحدثت تحولاً كبيراً في دراسة المخ والجهاز العصبي وعلم البصريات الوراثي، بحسب موقع الشرق الإخباري.