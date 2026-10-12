زيلينسكي يدعو أمريكا إلى ضمان التزام روسيا بهدنة الطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ​اليوم الاثنين، إن روسيا ‌تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب، وحث ​واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه.

وأضاف زيلينسكي، عبر رابط ​فيديو خلال مؤتمر أمني ​عقد في وارسو "كانت هناك انتهاكات روسية لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة ​الذي أعلنه الرئيس ترامب".

وتابع ​زيلينسكي، الذي قال إنه علم باتفاق ‌وقف إطلاق النار من وسائل الإعلام، "نحن في انتظار تفاصيل الشروط المتفق عليها بين الأمريكيين والروس، ​وننتظر ​أن نرى خطوة محددة واحدة يستعد الأمريكيون لاتخاذها"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال "يمكن أن ينجح ​هذا الوقف لإطلاق ​النار في قطاع الطاقة، ويمكن أن يصبح خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب ​إذا تدخل ​الأمريكيون حقا الآن وتأكدوا من احترام الروس ​له".

وجاء ذلك في أعقاب إعلان ترامب، أمس الأحد، توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ"هدنة في قطاع الطاقة"، وقال إنها تدخل حيز التنفيذ فورا.

وكتب الرئيس الأمريكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اعتبارا من الآن، هناك هدنة في قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وافق الطرفان على ذلك. لا تخرقوا الاتفاق".

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.