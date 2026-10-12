 السعودية: تمديد تعليق العمليات بمطار الرياض لاستكمال التحقق من سلامة مرافقه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: تمديد تعليق العمليات بمطار الرياض لاستكمال التحقق من سلامة مرافقه


نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 11:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 11:08 ص

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، صباح اليوم الاثنين، تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضحت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن القرار يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أفادت «هيئة الطيران المدني» السعودي بتعرض مطارَي «الملك خالد» بالعاصمة الرياض و«الملك فهد» في الدمام الدوليين لاعتداءين جديدَين، الأحد، نتج عن الأول وفاة مقيم وإصابة 11 آخرين.

وأوضحت الهيئة، في بيانين منفصلين، أن العمل جارٍ لاستكمال تقييم الأضرار، والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وذكر بيان إلحاقي للهيئة، أن الاعتداء على مطار الرياض نتج عنه وفاة مقيم باكستاني، وإصابة 11 آخرين، نقلوا بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن أضرار مادية يجري حصرها.

وأعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه محافظة خميس مشيط، فجر الاثنين.

وكان التحالف أعلن، الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت صاروخًا طوافًا «كروز» في محيط مطار الملك خالد، الأحد، وطائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية.

وأشار اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم «التحالف»، إلى وقوع اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين «رقم 4» بمطار الرياض.

وكان المتحدث باسم «التحالف» قد أعلن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير صاروخٍ «باليستي» أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.

 

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