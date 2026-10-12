متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 سيناقش بناء الإنسان وجودة حياة المواطن والأمان المجتمعي

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن منتدى (مصر 2026) سيناقش العديد من المحاور الأساسية المتعلقة ببناء الإنسان والتنمية المتكاملة، وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والجانب الاقتصادي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة محاور مصر الرقمية ومواصلة جهود الدولة فى هذا الملف.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة لقناة (اكسترا نيوز):"إن المنتدي يستهدف عرض الحكومة لما حققته خلال السنوات الماضية وشرح الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ القرارات وما حققته من نتائج، بالإضافة إلى التحديات القائمة والاستماع إلى آراء المشاركين سواء كانوا من الخبراء أو المتخصصين أو نواب البرلمان أو المواطنين، وطرح تصور للمرحلة المقبلة، ما يسهم فى الخروج بتوصيات وقرارات وخطط تنفيذية واضحة عن رؤية الدولة وتحركها خلال السنوات الثلاثة المقبلة".



وأضاف أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يواصل الاجتماعات التي يعقدها مع الوزراء والمعنيين لمناقشة النقاط الموضوعة لأعمال المنتدى، وأهمها جلسة مصر الرقمية والتي تضم ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول يتعلق بمواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والبناء على ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من تطورات ملموسة فى هذا القطاع وأهمية الاستمرار في ذلك ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد الدولي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والحوسبة.



وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق باستكمال بناء منظومة مصر الرقمية وشمولها لمختلف القطاعات والخدمات التى تقدم فى الدولة وتساهم في تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.



وتابع :"أما المحور الثالث يتعلق بجهود تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة من وزارة العدل ومنها خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وإجراءات التقاضي".



ومن المقرر أن يشهد منتدى مصر 2026 مشاركة واسعة تضم أكثر من 8500 شخص من مختلف فئات المجتمع، حيث تتضمن الأيام الأربعة الأولى 13 جلسة حوارية إلى جانب الجلسة الافتتاحية، فيما سيخصص اليوم الخامس لجلسات ريادة الأعمال والجلسة الختامية.