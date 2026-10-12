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قالت نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المواطنين الذين بلغوا 60 عامًا يحصلون على خصم بنسبة 50% من قيمة تذاكر المترو والقطارات وأتوبيسات النقل العام، فيما يتمتع من بلغوا 70 عامًا بإعفاء كامل.

وأوضحت في تصريحات لقناة «dmc»، مساء السبت، أن قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 يكفل حقوق كبار السن في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية، إلى جانب حقوق أخرى تستهدف تحسين جودة حياتهم.

وأكدت اهتمام القيادة السياسية والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بملف كبار السن، والعمل على توفير الخدمات اللازمة لهم وتيسير حصولهم عليها.

وأشارت إلى أن القانون ألزم وزارة الصحة بتنفيذ عدد من المبادرات الموجهة إلى كبار السن، تشمل الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

ويحصل كبار السن الذين تجاوزوا 60 عامًا من الفئات الأولى بالرعاية على خدمات العلاج بالمجان في جميع مستشفيات التأمين الصحي، بحسب منصور.

ولفتت إلى تخصيص وزارة التضامن جزءًا من ميزانيتها لتيسير وصول كبار السن إلى المرافق والخدمات العامة، إلى جانب توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

وتشمل منظومة الحماية توفير المساندة القانونية للمسن عند تعرضه لأي صورة من صور الإساءة، بما يحفظ حقوقه وكرامته.