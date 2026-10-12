وفاة أحد الطلاب ضحايا واقعة المعهد الأزهري بالمحلة

لقي الطالب أمير عبد الحميد الأصيل، أحد مصابي واقعة السقوط من الطابق الرابع بالمعهد الأزهري بقرية دنوشر، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه مساء الأحد، متأثرًا بإصابته داخل مستشفى طنطا الجامعي، بعد نقله إليه من مستشفى المحلة العام لخطورة حالته.

وكان الطالب قد نُقل بواسطة سيارة إسعاف مجهزة من مستشفى المحلة العام إلى مستشفى طنطا الجامعي، نظرًا لخطورة حالته الصحية، حيث كان يعاني كسرًا في الحوض وتهتكًا في العضلات، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عدة ساعات متأثرًا بإصابته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغًا بسقوط 3 طلاب من نافذة الطابق الرابع بالمعهد الأزهري بقرية دنوشر، التابعة لمركز المحلة، وإصابتهم بإصابات بالغة، من بينهم الطالب المتوفى.

وجرى نقل الطالبين الآخرين، آدم حسن مصطفى الأصيل، 11 عامًا، والمشتبه في إصابته بنزيف في البطن، وأحمد خالد عزت غنيم، 11 عامًا، المصاب بكسر في العضد الأيمن، مع الاشتباه في إصابته بنزيف في المخ وكسر في عظام الجمجمة، إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق.