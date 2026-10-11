قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إن الدول العربية عليها الحديث مع الولايات المتحدة في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة وتحديدًا الاعتداءات على السعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه لا يجب تجاهل ما يحدث في البحر الأحمر وتعطيل الملاحة، وكذلك الأمر في السودان وليبيا وغيرها من أزمات الدول العربية.

وأوضح أن هناك مخططات لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وقال إن ما يحدث من أزمات سواء في السودان أو البحر الأحمر أو القرن الإفريقي أو الخليج يؤثر على مصر.

وشدد على ضرورة التحرك العربي العاجل ودراسة الأمر بشكل صحيح، وأن يكون هناك حديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل المنطقة.

وأوضح أن الرسالة يجب أن تكون واضحة بأنه لا يمكن القبول باستمرار الوضع الراهن أو السكوت عليها في ظل الاعتداءات على السعودية، معتبرًا أن العلاقات بين الدول العربية يجب أن تكون أفضل ويتم إعلاء المصالح العليا بشكل جمعي.

وشدد على أن حلول الأزمات سواء في اليمن أو في إيران أو في البحر الأحمر أو قضية الأمن المائي بالنسبة لمصر يجب أن يكون سياسيًّا، مؤكدا أن مثل هذه الأزمات لا يمكن حلها عسكريًّا.

واعتبر أن هناك انقسامًا عربيًّا بما يُظهر وجود خلافات حول قضايا بعينها، داعيًّا لإعادة تشكيل مفهوم وآلية الموقف العربي الموحد وفي مقدمته العلاقات المصرية السعودية لتكون في الواجهة.

ولفت إلى أن كثيرًا مما يجري في منطقة الخليج قد يكون محاولة لدفع إيران نحو الأحضان الأمريكية ليكون هناك تحالف ما يجمع الولايات المتحدة وإيران، محذرًا من أن ذلك قد يُخفِض الأهمية الاستراتيجية للخليج بدرجة أو درجتين.

وأوضح أن ما يجري هي عملية استعادة لإيران إلى الحضن الغربي، مؤكدا أن الولايات المتحدة قد تعمد لهذا المسار لاستعادة استقرار المنطقة برؤية غربية وفقًا للتغيرات العالمية وليس التغيرات الإقليمية.

ونوه بأن الأمر مرتبط بإعادة تشكيل النظام الدولي، بأن تكون الدول الرئيسية المتحالفة مع الغرب منذ القدم مثل إيران في الموقع الصحيح طبقًا لما يراه الغرب.