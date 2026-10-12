وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان التصعيد الحوثي على مطارات المملكة

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التصعيد الحوثي على المطارات السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي جرى خلاله بحث التصعيد الأخير في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها."

من جانبها ذكرت وكالة الانباء الإيرانية "إرنا" أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.

وأكد الوزير بن فرحان خلال الاتصال حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي لبحث التصعيد العسكري الأخير وجملة الأحداث الحوثية الراهنة في المنطقة.

وجاء الاتصال بشكل مباشر بعد الاعتداء الحوثي الغاشم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، بالإضافة إلى استهداف مطار أبها.

ويتزامن الاتصال مع تجدد الغارات الجوية والعمليات العسكرية الواسعة للتحالف والقوات الحكومية ضد معاقل الحوثيين في صنعاء، تعز، ومحيط باب المندب.