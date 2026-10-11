ارتفاع حالات عقر الكلاب بالعاشر من رمضان إلى 17 مصابا بينهم أطفال وطلاب

شهدت مناطق المجاورات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية واقعة عقر جماعي، بعدما تعرض 17 شخصًا، بينهم بالغون وطلاب وأطفال، لهجمات من كلب يُشتبه في إصابته بمرض السعار، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي خوفًا من تعرض مزيد من المواطنين للإصابة.

واستقبل مستشفى الأمراض الصدرية بمدينة العاشر من رمضان المصابين، حيث جرى التعامل مع الحالات، وتحويلهم جميعًا إلى مستشفى الحميات بالزقازيق لتلقي المصل اللازم، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الواقعة.

وتنوعت الإصابات بين المواطنين الذين تعرضوا للعقر في المناطق المذكورة، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة تدخل الجهات المعنية لفحص الكلب المشتبه في إصابته بالسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف ومنع تكرار حوادث العقر، حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والطلاب.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على ضرورة التحرك العاجل من الجهات المختصة للتعامل مع الكلاب التي تمثل خطرًا على المواطنين، وتفعيل إجراءات الوقاية والاستجابة السريعة لبلاغات العقر، بما يضمن حماية الأهالي والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.