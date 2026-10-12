قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 كان معلومًا لدى إسرائيل وإن كان ليس بهذه الدرجة من القوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «إسرائيل كانت على علم بوجود حركة ما وقالت خلوهم يعملوها وكانت تتصور إن ممكن واحد ولا اتنين يموتوا وبعد كده كانت هتعمل كل اللي عملته سواء في غزة أو الضفة الغربية لكن ما حدث كان أكبر مما تتصور».

وشدد موسى على أن المشكلة تكمن في الاحتلال، وأوضح أن الاحتلال يولد المقاومة، لافتًا إلى أن المفاوضات والأحاديث طوال الفترات الماضية لم يحقق أي شيء للفلسطينيين على مدار الفترات الماضية وأغلق كل أبواب الأمل أمامهم، وتساءل: «كيف نأخذ على الفلسطينيين أنهم ثاروا ضد الإسرائيليين».

وشدد على أن ما حدث في 7 أكتوبر هو نتاج طبيعي لوجود الاحتلال، لكن النتيجة كانت مؤسفة للغاية فما حدث كان إبادة جماعية التي ارتبكتها إسرائيل ضد الفلسطينيين وهو ما جرى توثيقه من قِبل محكمة العدل الدولية.

وأكد موسى، أنه لا يمكن نجاح التطبيع مع إسرائيل تحت هذه الظروف وبالنظر لما ارتكبته إسرائيل طوال الفترات الماضية.