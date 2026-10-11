طارق فهمي عن الجولة الآسيوية للرئيس السيسي: الدول الثلاث تنافست في الترحيب به

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تعتمد على دبلوماسية رشيدة، وتهدف إلى خفض التوتر في إقليم الشرق الأوسط.

وأضاف «فهمي»، خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الدول المشمولة في الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، ترتبط جميعها بالقضية الفلسطينية.

واستشهد بعضوية دولة إندونيسيا في مجلس السلام، ومتابعتها الأوضاع في غزة، معلقًا: «كل دولة لها ميزة أو ارتباط بالقضية الفلسطينية».

ونوه إلى تطرق الرئيس السيسي في زيارته للدول الثلاث لملف نهر النيل باعتباره «شريان الحياة»، وتأكيدًا على أهميته.

وأشار فهمي، إلى حفاوة استقبال الدول الثلاث للرئيس السيسي، الأمر الذي ظهر كأنها تنافست في الترحيب به»، ما يعكس تقديرها للقيادة السياسية ومكانة مصر ودورها في خفض التوتر الإقليمي، وعدم تورطها في القضايا الإقليمية.

وتابع أن القاهرة تختار قواسم مشتركة بينها وبين الدول المشمولة في الجولة، ما يُفسر أسباب تجوابها معها: «الرئيس قال شريان حياة في الثلاث زيارات، وتكلم عن الدولة الفلسطينية في الدول الثلاث ومقاربة حل الدولتين، هذا معناه إن إحنا بنحاول ننقل الصورة».

ولفت إلى أن كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وماليزيا، تنمي علاقتها في الشرق الأوسط عبر مقاربات سياسية واقتصادية، وتبحث لنفسها عن دور في المنطقة.

وأجرى الرئيس السيسي، خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري، جولة آسيوية شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، في تحرك يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث ودفع التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري.