عمرو موسى: توجد مخططات للتغيير في الشرق الأوسط وتمكين قوة شريرة من مفاصل المنطقة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إن التخريب الحادث في العالم العربي يمثل وضعًا خطيرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن مخطط تغيير الشرق الأوسط مستمرة في طريقها، بما في ذلك الاعتداءات على الدول العربية واستمرار الحرب حول الخليج.

وشدد على أن مثل هذه الأمور يجب ألا تمر دون تحرك عربي، مؤكدا أنه لا يمكن الاكتفاء بمشهد المتفرج بينما يتم المضي قدما في مخططات لتغيير الشرق الأوسط.

وأوضح أن ما يحدث أمر خطير بالنسبة للمنطقة، مؤكدا ضرورة عدم السماح باستمرار الأمر على هذا النحو الخطير في ظل استمرار الاعتداءات على السعودية.

ونوه إلى أن الاعتداء الراهن على السيادة السعودية يتطلب تحركًا عربيًّا، مؤكدا أن هناك مخططات للتغيير في الشرق الأوسط في محاولة لتمكين قوة شريرة من مفاصل المنطقة.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك موقف سياسي عربي على مستوى رفيع من خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعقد في الرياض، على أن يتم نقل هذه الرسالة إلى أطراف فاعلة.

وشدد على ضرورة الجلوس سويًّا وعدم الاقتصار باتصالات هاتفية بين وزراء الخارجية، محذرًا من أن هناك مخططات توسعية على حساب سيادة دول المنطقة.

وأكد موسى رفضه للعدوان على السعودية وكذلك على كل دول الخليج وأيضًا الموقف في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وكذلك في السودان، مؤكدا أن كل هذه التطورات خطيرة.

وأوضح أنه يجب الوقوف بجانب السعودية بشكل جاد دون أن يقتصر الأمر على مجرد إدانات لما يحدث على الأرض، مؤكدا أنه يدين الهجمات الحوثية على السعودية.

ولفت إلى أن الاعتداءات تشمل المصالح والمطارات والمواطنين في السعودية، مؤكدا ضرورة البحث من الآن عن كيفية التصرف إزاء هذه التطورات الراهنة واصفًا إياها بأنها خطيرة.