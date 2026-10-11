27 فيلما مرمما من كلاسيكيات السينما المصرية في الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام القسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026. بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

ويضم برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة 27 فيلمًا، هي:

جريمة في الحي الهادئ - حسام الدين مصطفى | مصر | ١٩٦٧ | ٩٥ د

امرأة في الطريق - عز الدين ذو الفقار | مصر | ١٩٥٨ | ١١٥ د

القاهرة 30 - صلاح أبو سيف | مصر | ١٩٦٦ | ١٣٠ د

خان الخليلي - عاطف سالم | مصر | ١٩٦٦ | ١١٥ د

زوجتي والكلب - سعيد مرزوق | مصر | ١٩٧١ | ٩٥ د

مراتي مدير عام - فطين عبد الوهاب | مصر | ١٩٦٦ | ١١٠ د

ليل وقضبان - أشرف فهمي | مصر | ١٩٧٣ | ١٠٠ د

قصر الشوق - حسن الإمام | مصر | ١٩٦٧ | ١٣٠ د

بين القصرين - حسن الإمام | مصر | ١٩٦٤ | ١٣٥ د

شيء من الخوف - حسين كمال | مصر | ١٩٦٩ | ١٢٠ د

غروب وشروق - كمال الشيخ | مصر | ١٩٧٠ | ١٢٥ د

الشحات - حسام الدين مصطفى | مصر | ١٩٧٣ | ١٣٨ د

المستحيل - حسين كمال | مصر | ١٩٦٥ | ١١٠ د

القتلة - أشرف فهمي | مصر | ١٩٧١ | ٨٠ د

قنديل أم هاشم - كمال عطية | مصر | ١٩٦٨ | ١٠٥ د

الرجل الذي فقد ظله - كمال الشيخ | مصر | ١٩٦٨ | ١٣٠ د

السراب - أنور الشناوي | مصر | ١٩٧٠ | ١٣٠ د

الناس والنيل - يوسف شاهين | مصر | ١٩٧٢ | ١٠٥ د

السمان والخريف - حسام الدين مصطفى | مصر | ١٩٦٧ | ١٢٩ د

الطريق - حسام الدين مصطفى | مصر | ١٩٦٤ | ١٠٥ د

الزوجة الثانية - صلاح أبو سيف | مصر | ١٩٦٧ | ١١٢ د

الحرام - هنري بركات | مصر | ١٩٦٥ | ١٠٥ د

المتمردون - توفيق صالح | مصر | العربية | روائي | ١٩٦٨ | أبيض وأسود | ١٢٥ د

شفيقة القبطية - حسن الإمام | مصر | العربية | روائي | ١٩٦٣ | أبيض وأسود | ١٣٠ د

معبودة الجماهير - حلمي رفلة | مصر | العربية | روائي | ١٩٦٧ | ملون | ١٦٥ د

البوسطجي - حسين كمال | مصر | العربية | روائي | ١٩٦٨ | أبيض وأسود | ١١٤ د

إحنا التلامذة - عاطف سالم | مصر | العربية | روائي | ١٩٥٩ | أبيض وأسود | ١٠٠ د