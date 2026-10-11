يحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم بعيد ميلاده الـ65، إذ ولد في 11 أكتوبر عام 1961.

وخلال أكثر من 40 عامًا في عالم الغناء والفن، استطاع عمرو دياب الحفاظ على مكانته بين أبرز المطربين في مصر والعالم العربي، من خلال تجربة موسيقية متنوعة ومتجددة واكبت المتغيرات التي شهدتها صناعة الموسيقى.

ولم يكتف عمرو دياب بنجاحه في عالم الغناء، بل خاض تجربة التمثيل السينمائي من خلال 4 أفلام.

بدأ عمرو دياب مشواره السينمائي من خلال فيلم «السجينتان»، الذي أنتج عام 1988، من تأليف رجاء يوسف وإخراج أحمد النحاس، وبطولة يوسف شعبان وسماح أنور وإلهام شاهين.

وكان عمرو دياب قد قطع وقتها شوطا في مسيرته الغنائية، إذ قدم ثلاثة ألبومات هي «يا طريق» و«غني من قلبك» و«هلا هلا»، وبدأ بالفعل في تحقيق الشهرة، وهو ما دفع المخرج أحمد النحاس للاستعانة به في الفيلم.

وفي عام 1990، قدم الهضبة عمرو دياب فيلم «العفاريت»، الذي حقق نجاحا جماهيريا وقتها، ولاقي قبولا عند إعادة عرضه على شاشة التلفزيون.

والفيلم من تأليف ماجدة خير الله، وإخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة مديحة كامل وعمرو دياب ونعيمة الصغير وعماد محرم وهديل وسماح عاطف.

أما ثالث تجاربه السينمائية، فكانت من خلال فيلم «أيس كريم في جليم» عام 1992، الذي جسد فيه دور شاب يدعى سيف، يعمل في نادي فيديو ويحاول إثبات موهبته في الغناء، لكنه يطرد من عمله، ويدخل في مغامرات.

الفيلم قصة وسيناريو محمد المنسي قنديل، وحوار مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة، وبطولة عمرو دياب وأشرف عبد الباقي وسيمون وحسين الإمام وجيهان فاضل وعلي حسنين.

بعدها، خاض عمرو دياب تجربة التمثيل من جديد من خلال فيلم «ضحك ولعب وجد وحب»، الذي شارك في بطولته إلى جانب عمر الشريف ويسرا، وقدم فيه دور ابن عمر الشريف، الذي يجسد شخصية شاب يفشل في دراسته ويدخل في خلاف مع والده بعدما يقرر الزواج من امرأة سيئة السمعة، تؤدي دورها في الفيلم يسرا، ويعد الفيلم أول تجربة إخراجية لطارق التلمساني.