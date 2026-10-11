قال الإعلامي تامر أمين، إن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من كوريا الجنوبية، ثم ماليزيا وإندونيسيا، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع هذه الدول.

وأضاف أمين، عبر برنامجه «آخر النهار» على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الشراكة مع هذه النمور الآسيوية يجب أن تكون محور تركيز السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تصريحات الرئيس السيسي في المحطات الثلاث عكست أهمية هذا التوجه، مستشهدًا بتصريحات الرئيس في كوريا الجنوبية بشأن العلاقات التاريخية والصداقة بين البلدين، والتي تستهدف المرحلة المقبلة تحويلها إلى ما يشبه العلاقة التعاونية النموذجية.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الدول يتسم بالشفافية والاحترام، وأنها تسعى إلى تحقيق مصالحها وبناء نهضتها وتطوير التكنولوجيا، وتبتعد عن الصراعات والمؤامرات.

ورأى أن تعزيز تعاون مصر وشراكاتها مع هذا الجزء من العالم، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، سيصب في مصلحة مصر «مليار في المئة»، وهو ما ظهر خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي، وجّه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «في ختام زيارتي إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي».

والتقى الرئيس السيسي، اليوم الأحد، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بقصر الرئاسة الإندونيسي «ميرديكا»، في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى إندونيسيا، ضمن جولته الآسيوية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.