القوات الحكومية اليمنية: نفذنا 1732 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي وحيدنا 900 من عناصرها

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، أنها نفذت 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لـ«مليشيا الحوثي الإرهابية».

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان، إن الاستهدافات التي نفذت بالتزامن مع تقدم وحدات القوات على محاور الهجوم ضمن عملية "فجر اليمن"، بحسب وكالة سبأ.

وأضاف أن الاستهدافات شملت تحصينات ومواقع دفاعية، ومراكز قيادة وسيطرة رئيسية ومتقدمة، ونقاط مراقبة واستطلاع، ومرابض مدفعية وراجمات، ومناطق حشد وتعزيز، ومخازن أسلحة وذخائر، وآليات ووسائط نقل وإمداد، إلى جانب أهداف عسكرية عالية القيمة في العمق.

وأوضح أن العمليات اسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من عناصر المليشيات، وتدمير وإعطاب أكثر من 287 آلية ووسيلة ومعدة عسكرية، وإسكات مصادر نيران معادية، وإرباك منظومة القيادة والسيطرة، وتعطيل دفع التعزيزات والإمداد.

وأكد أن القوات المسلحة تواصل اختراق المواقع الدفاعية للمليشيات، وتوسيع نطاق التقدم، وتواصل العمليات الهجومية وفقاً للخطة العملياتية.