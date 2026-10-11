الطيران المدني السعودي: تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء اليوم الأحد.

وقالت في بيان، إن الاعتداء جاء في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أنه جارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وسبق أن أعلنت الهيئة، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد.

وقالت الهيئة في بيان رسمي نشرته عبر منصة "إكس"، إن الاعتداء نتج عنه إصابات، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وهذا هو الهجوم الثالث خلال أيام قليلة على مطار الملك خالد في الرياض الدولي، أحدهما هجوم وقع عصر أمس السبت، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة.